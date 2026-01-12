İSTANBUL 3°C / -2°C
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

IHA12 Ocak 2026 Pazartesi 10:56 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Kupası'nda 2. hafta programı şöyle:

Yarın

13.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük

15.30 RAMS Başakşehir - Boluspor

18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor

20.30 Fethiyespor - Galatasaray

14 Ocak Çarşamba

13.00 Aliağa - Samsunspor

15.30 Antalyaspor - Gençlerbirliği

18.00 İstanbulspor - Trabzonspor

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe

15 Ocak Perşembe

13.00 Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor

15.30 Eyüpspor - Iğdır FK

18.00 Bodrum FK - Konyaspor

20.30 Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü

Popüler Haberler
