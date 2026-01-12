İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1421
  • EURO
    50,4552
  • ALTIN
    6369.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 büyüklerin maçlarının hakemleri belli oldu
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 büyüklerin maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 14-15 Ocak tarihlerinde oynanacak maçların hakemleri de belli oldu.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 büyüklerin maçlarının hakemleri belli oldu
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında 14-15 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, 2. haftadaki 8 müsabakada görev yapacak hakemler şöyle:

14 Ocak Çarşamba:

Aliağa Futbol-Samsunspor: Melih Aldemir

Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: Direnç Tonusluoğlu

İstanbulspor-Trabzonspor: Burak Demirkıran

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe: Turgut Doman

15 Ocak Perşembe:

Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: Ömer Faruk Gültekin

ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Fatih Tokail

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yusuf Adnan Kendirciler

Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.