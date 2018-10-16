Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başlayan kura çekimine kulüp temsilcileri ile TFF yetkilileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakaları 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Adana Demirspor - Dersim 62Spor

Ümraniyespor - Erzincanspor

Bursaspor - 1461 Trabzonspor

Afjet Afyonspor - Fatih Karagümrük

Buğsaşspor - Trabzonspor

Göztepe - Çengelköy

Rizespor - Sarıyer

Giresunspor - Gümüşhanespor

Sivasspor - Bodrumspor

Hatayaspor - Fethiyespor

Erzurumspor - Keçiörengücü

Diyerbekirspor - Gençlerbirliği

Kastamonuspor - Altay

Nazilli Belediyespor - Osmanlıspor

Antalyaspor - Yomraspor

Ankaragücü - Erbaspor

Konyaspor - Kahramanmaraşspor

Bandırma - Van Büyükşehir

Malatyaspor - Kırklarelispor

Menemen Bld - Zonguldak Kömürspor

Alanyaspor - Altındağ Belediyespor

Kayserispor - Pazarspor

Balıkesirspor - Pendikspor

Kasımpaşa - Batman Petrol

Karabükspor - Darıda Gençlerbirliği

Boluspor - Şili Yıldızspor

Etimesgut - İstanbulspor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehir Tiyatroları´nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Şehir Tiyatroları´nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Dağlık alanda inanılmaz keşif

Dağlık alanda inanılmaz keşif

Kanseri önlemek mümkün mü?

Kanseri önlemek mümkün mü?

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA