Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başlayan kura çekimine kulüp temsilcileri ile TFF yetkilileri katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakaları 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Adana Demirspor - Dersim 62Spor
Ümraniyespor - Erzincanspor
Bursaspor - 1461 Trabzonspor
Afjet Afyonspor - Fatih Karagümrük
Buğsaşspor - Trabzonspor
Göztepe - Çengelköy
Rizespor - Sarıyer
Giresunspor - Gümüşhanespor
Sivasspor - Bodrumspor
Hatayaspor - Fethiyespor
Erzurumspor - Keçiörengücü
Diyerbekirspor - Gençlerbirliği
Kastamonuspor - Altay
Nazilli Belediyespor - Osmanlıspor
Antalyaspor - Yomraspor
Ankaragücü - Erbaspor
Konyaspor - Kahramanmaraşspor
Bandırma - Van Büyükşehir
Malatyaspor - Kırklarelispor
Menemen Bld - Zonguldak Kömürspor
Alanyaspor - Altındağ Belediyespor
Kayserispor - Pazarspor
Balıkesirspor - Pendikspor
Kasımpaşa - Batman Petrol
Karabükspor - Darıda Gençlerbirliği
Boluspor - Şili Yıldızspor
Etimesgut - İstanbulspor
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