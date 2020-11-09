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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur programı belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarının programı belli oldu.

AA09 Kasım 2020 Pazartesi 23:16 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 23:16
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4. tur maçlarının programı şöyle:

24 Kasım Salı:

13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor (Eryaman)

14.30 Ankaraspor-Muğlaspor (Osmanlı)

14.30 Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor (Bolu Atatürk)

14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK (Giresun Atatürk)

15.00 Yukatel Denizlispor-Turgutluspor (Denizli Atatürk)

17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Stadı henüz belli değil)

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor (Ülker)

25 Kasım Çarşamba:

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Stadı henüz belli değil)

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.30 Altınordu-Çorum FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Eskişehir)

15.00 Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor (Antakya Atatürk)

17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor (Kalyon)

19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Antalya)

21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor (Çaykur Didi)

26 Kasım Perşembe:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.00 Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Göztepe-Kırklarelispor (Gürsel Aksel)

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