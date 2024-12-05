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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 10:24 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak
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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kupanın bu aşamasında 4. eleme turunda rakiplerini eleyen 29 takım ve organizasyona bu turdan itibaren katılacak 9 ekip olmak üzere toplam 38 takım yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda rakiplerini eleyenler, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

Kura çekimi, yayıncı kuruluş A Spor'dan naklen yayımlanacak.

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