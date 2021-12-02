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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı

Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

AA2 Aralık 2021 Perşembe 11:15 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:15
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.

Beşinci turda geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

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