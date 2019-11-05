23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7466
  • 6,3944
  • 277.625
  • 100501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları yarın çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın yapılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.
 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.
 
Kupada 4. turu geçen 27 takım ile Süper Lig'de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, 5. turda mücadele edecek.
 
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.

S-400´e karşı S-125! Hadefi tam isabet vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB: Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı

MSB: Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Mahkemeden o talebe ret

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Mahkemeden o talebe ret

Emre Belözoğlu maç sonu takıma patladı

Emre Belözoğlu maç sonu takıma patladı

Bakan Koca'dan 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Bakan Koca'dan 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Süslü mezar şüphelendirdi, gerçek 22 yıl sonra ortaya çıktı

Süslü mezar şüphelendirdi, gerçek 22 yıl sonra ortaya çıktı

2 ton çöpün içinde 1 saat para dolu poşeti aradı

2 ton çöpün içinde 1 saat para dolu poşeti aradı

Kuyudan konumla bulundu! İntihara kalkıştı, pişman olup polisi aradı

Kuyudan konumla bulundu! İntihara kalkıştı, pişman olup polisi aradı

Dikkat! 'Palamut' diye bakın ne satıyorlar?

Dikkat! 'Palamut' diye bakın ne satıyorlar?
 

POPÜLER HABERLER

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

15 dakika yetti... Cadde ve yollar göle döndü

15 dakika yetti... Cadde ve yollar göle döndü

Evrenin en göz alıcı fotoğrafları

Evrenin en göz alıcı fotoğrafları

Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi

Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA