Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunda yarın oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turda yarın oyanacak rövanş maçlarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
13.00 1461 Trabzon-Ümraniyespor: Murat Erdoğan
13.45 MKE Ankaragücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Serkan Çınar
15.00 Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor: Koray Gençerler
17.00 Göztepe-Nazilli Belediyespor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.30 Galatasaray-Keçiörengücü: Özgür Yankaya
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