Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunun kura çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Toplam 32 takımın seri başı sistemine göre eşleştiği kupada müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Kupada 4. eleme turunu geçen 27 takımın yanı sıra, Trabzonspor, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları da kupaya bu turdan itibaren dahil oldu.

Kura çekiminde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, şunları söyledi:



"İlk 4 tur sonunda rakiplerini eleyerek bir üst tura çıkan bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Kupaya bu turdan katılacak takımlara da şimdiden başarılar diliyorum. Tüm Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası, futbolumuzun en önemli markalarından biri. Geride kalan turlarda birbirinden zevkli mücadeleler verildi. Kupanın 5. turunda mücadele edecek takımlarımızın aynı şekilde maçlar ortaya koymasını temenni ediyorum. Bizim en büyük dileğimiz fair play. Hak edenin kazanacağı maçlar olması da en büyük hedefimiz. Kazandırdığı gelirin yanı sıra Avrupa kupalarına katlıma imkanı sağlayan kupaya isim sponsorluğu yapan ve katkı sağlayan Ziraat Bankası'na teşekkür ediyorum. Maçları yayınlayan Turkuaz Medya'ya da teşekkür etmek istiyorum. Kura çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm futbolseverlerin fair play içinde tribünlerde yer almasını ümit ediyorum."

- Eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor

Medipol Başakşehir-Göztepe

Beşiktaş-Şanlıurfaspor

Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor

Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği

VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor

Fenerbahçe-İstanbulspor

Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor

Corendon Alanyaspor-Eyüpspor

Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

Gaziantep FK-Dyorex Boluspor

Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor

MKE Ankaragücü-Tuzlaspor

Trabzonspor-Yılport Samsunspor

Galatasaray-Ankara Keçiörengücü