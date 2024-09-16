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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan! 2. eleme turu kuraları yarın çekiliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi yarın saat 14.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan! 2. eleme turu kuraları yarın çekiliyor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turunun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ve saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL), TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig ekiplerinin yer aldığı 2. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turda 64 takım mücadele edecek ve 32 ekip, bir üst tura yükselecek.

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