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Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kemerspor 2003'ü 3-2 yenen Kasımpaşa turladı

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Kemerspor 2003'ü 3-2 yenerek bir üst tura yükseldi.

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Hakemler: Yiğit Arslan, Ata Yıldırım, Hüseyin Aylak

Kemerspor 2003: Doğukan Duyum, Semih Hatipoğlu, Hüseyin Atalay (Dk. 76 Fahri Genç), Samet Alp, Şiyar Kepir, Tolgahan Kumbasar, Berkay Arslan, Umut Akpınar (Dk. 46 Oğuz Saltabaş), Kemal Bolat, Onur Okan, Reha Kurt (Dk. 74 Murat Sevimler)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Uğurcan Yazğılı, Çağtay Kurukalıp, Veigneau, Fernandes, Yusuf Erdoğan (Dk. 72 Batuhan Dıraga), Khalili, İlhan Depe, Furkan Çetinkaya, Özgür Çek (Dk. 87 Emre Çetinkaya), Azad Toptik (Dk. 58 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 4 Şiyar Kepir (Kendi kalesine), Dk. 17 ve Dk. 61 (Penaltıdan) Özgür Çek (Kasımpaşa), Dk. 12 Berkay Arslan, Dk. 87 Murat Sevimler (Kemerspor 2003)

Kırmızı kart: Dk. 51 Samet Alp (Kemerspor 2003)

Sarı kartlar: Dk. 45 Onur Okan, Dk. 58 Tolgahan Kumbasar (Kemerspor 2003), Dk. 29 İlhan Depe, Dk. 49 Çağtay Kurukalıp, Dk. 73 Uğurcan Yazğılı (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Kasımpaşa, Kemerspor 2003 oyuncusu Şiyar Kepir'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Özgür Çek'in ortasında Şiyar Kepir'in ters kafa vuruşuyla top ağlara gitti: 0-1

12. dakikada Onur Okan'ın sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Berkay Arslan, kafa vuruşuyla skora eşitliği getiren golü kaydetti:1-1

16. dakikada Semih Hatipoğlu'nın, ceza sahasında Azad Toptik'e müdahalesini faul olarak değerlendiren maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 17. dakikada penaltı atışını kullanan Özgür Çek, kaleci Doğukan Duyum'un solundan topu filelere gönderdi: 1-2

51. dakikada, ilk yarıdan sarı kartı bulunan ve karşılaşmadaki ikinci sarı kartını gören Kemerspor 2003 oyuncusu Samet Alp, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

56. dakikada Kasımpaşa üçüncü gole çok yaklaştı. Orta sahaya yakın bir noktadan aldığı topla ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

60. dakikada Berkay Aslan'ın ceza sahasında Özgür Çek'e müdahalesinin faul olduğuna karar veren hakem Yiğit Arslan, yine penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada Özgür Çek, penaltı atışını bir kez daha gole çevirdi: 1-3

87. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Oğuz Saltabaş'ın sağ kanattan yerden ortasında ceza sahasında topla buluşan Murat Sevimler'in kafayla vuruşunda top filelere gitti: 2-3

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in, Süper Lig'de Göztepe ile oynadıkları maçta devre arasında kırmızı kart gördüğü için cezası nedeniyle tribünden takip ettiği karşılaşmayı, lacivert-beyazlı takım 3-2 kazandı.

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı.

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