İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9371
  • EURO
    6,5528
  • ALTIN
    297.397
  • BIST100
    121479
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Spor

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

24.01.2020  15:30 - Güncelleme: 24.01.2020  15:54

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

Antalyaspor - D.G. Sivasspor

Trabzonspor - B.B. Erzurumspor

GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - B.B. Erzurumspor / GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe

Antalyaspor – D.G. Sivasspor / Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat, rövanşları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.

Kupanın final maçı ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

Dünya Prens Charles'ın hareketini konuşuyor! ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi
Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım
Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!
ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

Termal kameralarla tarandı!
Termal kameralarla tarandı!

Termal kameralarla tarandı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.