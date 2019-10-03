28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6921
  • 6,2484
  • 275.073
  • 104361
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı
 
Kura çekiminde Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Tarsus İdman Yurdu ile Fenerbahçe eşleşti.
 
ZTK 4. Eleme Turu'nda, Süper Lig'den kupaya bu turda dahil olan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü takımları ile 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.
 
EŞLEŞMELER
 
Gaziantep FK-Turgutluspor
Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor
Kırklarelispor-Ankaragücü
Bayburt Özel İdare-Bursaspor
Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor
Fatih Karagümrük-Bandırmaspor
Kayserispor-Bayrampaşaspor
Payasspor-Manisa FK
Gençlerbirliği - Esenler Erokspor
Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdarespor
Çankırıspor-Çaykur Rizespor
Altay-Görelespor
Adanaspor-Diyarbekir
Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor
Gençlerbirliği-Esenler Erokspor
Vanspor-Sancaktepe Belediyespor
Göztepe-Sivas Belediyespor
Niğde Anadolu - Antalyaspor
Kemerspor - Kasımpaşa
Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu Spor
BB Erzurumspor-Bodrum Belediyespor
Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe
 

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Zabıta seyyar satıcının ürünlerini döktü, vatandaş toplanıp para verdi

Zabıta seyyar satıcının ürünlerini döktü, vatandaş toplanıp para verdi

Rektör açıkladı: Depremden etkilenen iki fakültede eğitime 20 gün ara

Rektör açıkladı: Depremden etkilenen iki fakültede eğitime 20 gün ara

3 bin yıl sonra keşfedildi

3 bin yıl sonra keşfedildi

Fenerbahçe Beko'ya 5 maç ceza

Fenerbahçe Beko'ya 5 maç ceza

Bu bilgi ilk kez ortaya çıktı: Birbirlerine ajan testi yapıyorlar

Bu bilgi ilk kez ortaya çıktı: Birbirlerine ajan testi yapıyorlar

Büyük başarı: TRT World'den Mısır'daki gösterilerin mimarıyla gizli röportaj

Büyük başarı: TRT World'den Mısır'daki gösterilerin mimarıyla gizli röportaj

Bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi: Resmen açıkladılar

Bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi: Resmen açıkladılar

Irak'ta sular durulmuyor! Peki gösterilerin arkasında kim var?

Irak'ta sular durulmuyor! Peki gösterilerin arkasında kim var?
 

POPÜLER HABERLER

Zabıta seyyar satıcının ürünlerini döktü, vatandaş toplanıp para verdi

Zabıta seyyar satıcının ürünlerini döktü, vatandaş toplanıp para verdi

Etnospor kapılarını açtı

Etnospor kapılarını açtı

Anbean görüntülendi: Hızla devam ediyor

Anbean görüntülendi: Hızla devam ediyor

Dev füze suyun altında çıktı! Komşuları tedirgin

Dev füze suyun altında çıktı! Komşuları tedirgin

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA