Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
Türkiye Kupası'nda 23 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelelerinde 23 Ocak Çarşamba oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Kupa maçında yarın görevli hakemler şöyle:
14.00 Bodrumspor - Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
18.00 Göztepe - Antalyaspor: Ali Palabıyık
20.30 Balıkesirspor Baltok - Trabzonspor: Hüseyin Göçek
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