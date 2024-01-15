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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

15 Ocak 2024 Pazartesi 14:48 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
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Futbol Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 16 Ocak Salı (yarın) oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarınki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu

15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

21.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Murat Erdoğan

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