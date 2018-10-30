Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü sürprizi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Erzurum'da karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 2-2 sona erdi. Penaltılara giden maçı Keçiörengücü, 5-4 kazandı ve tur atlayan takım oldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 60. dakikada Osman Şahin'in golüyle öne geçerken Keçiörengüüc, 66. dakikada Batuhan Suer'in golüyle eşitliği getirdi ve 90 dakika 1-1 sona erdi. Uzatmada deplasman ekibi, 117. dakikada Osman Keçelioğlu'nun golüyle öne geçerken 120+2'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Kone, maçın son pozisyonunda topu ağlara gönderip skoru 2-2 yaptı ve 120 dakika 2-2 bitti.

Ev sahibi ekipte 90+3. dakikada Trtovac, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Penaltılara giden maçta TFF 2. Lig ekibi Keçiörenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-4 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.