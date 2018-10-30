Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü sürprizi!
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Keçiörengücü, penaltı atışlarına giden maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Erzurum'da karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 2-2 sona erdi. Penaltılara giden maçı Keçiörengücü, 5-4 kazandı ve tur atlayan takım oldu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 60. dakikada Osman Şahin'in golüyle öne geçerken Keçiörengüüc, 66. dakikada Batuhan Suer'in golüyle eşitliği getirdi ve 90 dakika 1-1 sona erdi. Uzatmada deplasman ekibi, 117. dakikada Osman Keçelioğlu'nun golüyle öne geçerken 120+2'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Kone, maçın son pozisyonunda topu ağlara gönderip skoru 2-2 yaptı ve 120 dakika 2-2 bitti.
Ev sahibi ekipte 90+3. dakikada Trtovac, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Penaltılara giden maçta TFF 2. Lig ekibi Keçiörenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-4 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
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