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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 09:55 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 09:55
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimi yarın saat 15.00'te yapılacak.

54 takımın katılacağı kura çekimine federasyon yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak.

Kupanın bu turunda Spor Toto Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük, GZT Giresunspor ve 3. turu geçen 43 takım yer alacak.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak.

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