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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı! 5. tur eşleşmeleri bugün belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi bugün saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Çekilen kuraların ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak.

8 Aralık 2023 Cuma 10:30 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı! 5. tur eşleşmeleri bugün belli oluyor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi saat 14:30'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak. Organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin yetkilileri katılacak.

Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı toplam 32 kulüp katılacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

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