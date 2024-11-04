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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi yarın Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 12:28 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip yer alacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

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