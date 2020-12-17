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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı yarın

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak.

AA17 Aralık 2020 Perşembe 14:06 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 14:06
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacak.

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

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