İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2022 Pazartesi / 13 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6067
  • EURO
    18,5703
  • ALTIN
    1002.47
  • BIST100
    4328.86
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda kura tarihi belli oldu
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 11 Kasım Cuma günü yapılacak.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 15:03 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura tarihi belli oldu
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kupanın 5. eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

Bu turda, 4. eleme turunu geçecek 27 takım ile Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir yer alacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.