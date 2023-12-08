Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştiriliyor.
Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı toplam 32 kulüp katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Beşiktaş - Eyüpspor
Fatih Karagümrük - Kırklarelispor
Başakşehir - Boluspor
Alanyaspor - Samsunspor
Sivasspor - Keçiörengücü
Fenerbahçe - Adanaspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Gaziantep FK - Bodrumspor
Ankaragücü - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Bandırmaspor
Hatayspor - Sakaryaspor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Konyaspor - Göztepe
Adana Demirspor-24 Erzincanspor
Trabzonspor-Manisa FK