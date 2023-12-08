Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı toplam 32 kulüp katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Beşiktaş - Eyüpspor

Fatih Karagümrük - Kırklarelispor

Başakşehir - Boluspor

Alanyaspor - Samsunspor

Sivasspor - Keçiörengücü

Fenerbahçe - Adanaspor

Galatasaray - Ümraniyespor

Gaziantep FK - Bodrumspor

Ankaragücü - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Bandırmaspor

Hatayspor - Sakaryaspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Konyaspor - Göztepe

Adana Demirspor-24 Erzincanspor

Trabzonspor-Manisa FK