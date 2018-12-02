Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda oynanacak salı günü maçlarının hakemleri belli oldu.

Buna göre kupada 4 Aralık Salı günü oynanacak maçlar ve hakemler şöyle:

13:00 Sivas Belediye Spor - Trabzonspor: Serkan Çınar

14:45 Nazilli Belediyespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen

14:45 Gençlerbirliği - Hatayspor: Onur Özütoprak

16:45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

18:30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor: Kutluhan Bilgiç

20:30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok: Bahattin Şimşek