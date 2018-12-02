Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda oynanacak salı günü maçlarının hakemleri belli oldu.
Buna göre kupada 4 Aralık Salı günü oynanacak maçlar ve hakemler şöyle:
13:00 Sivas Belediye Spor - Trabzonspor: Serkan Çınar
14:45 Nazilli Belediyespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen
14:45 Gençlerbirliği - Hatayspor: Onur Özütoprak
16:45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
18:30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor: Kutluhan Bilgiç
20:30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok: Bahattin Şimşek
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