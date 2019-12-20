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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kurada Fenerbahçe İ.M.Kayserispor'la, Galatasaray Çaykur Rizespor'la, Beşiktaş Erzurumspor'la eşleşti.

20.12.2019  12:32 - Güncelleme: 20.12.2019  12:32
Kura çekimi Ziraat Türkiye Kupas çekimi FF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
 
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu:
 
Başakşehir- Kırklarelispor
 
Antalyaspor-Göztepe
 
İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe
 
Çaykur Rizespor-Galatasaray
 
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
 
Sivasspor-Malatyaspor
 
Erzurumspor-Beşiktaş
 
Trabzonspor-Yukatel Denizlispor
 
Son 16 Tur maçları ne zaman?
 
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 Turu'nda, 5. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 16 takım mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur ilk maçları 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak. 

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