Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 14 karşılaşma oynandı. İşte sonuçlar ve tur atlayan takımlar...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 14 karşılaşma yapıldı. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan 3. turda günün sonuçları ve 4. tura yükselen takımlar şöyle:

Anagold 24 Erzincanspor - Gazişehir Gaziantep: 2-1

1461 Trabzon - Tuzlaspor: 2-2 (5-4 Penaltılarla)

Erzin Belediyespor - Ümraniyespor: 1-4

Diyarbekirspor - Samsunspor: 1-0

Altındağ Belediyespor - Manisaspor: 3-0

Pendikspor - Altınordu: 2-1

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Keçiörengücü: 1-2

Kırklarelispor - UTAŞ Uşakspor: 4-1

Bozüyük Vitraspor - Denizlispor: 0-1

Nazilli Belediyespor - Tokatspor: 5-0

Maltepespor - Menemen Belediyespor: 1-2

Tire 1922 - Sivas Belediyespor: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ankara Demirspor: 1-0

Adana Demirspor - Yeni Orduspor: 2-1

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA