Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 14 karşılaşma oynandı. İşte sonuçlar ve tur atlayan takımlar...
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 14 karşılaşma yapıldı. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan 3. turda günün sonuçları ve 4. tura yükselen takımlar şöyle:
Anagold 24 Erzincanspor - Gazişehir Gaziantep: 2-1
1461 Trabzon - Tuzlaspor: 2-2 (5-4 Penaltılarla)
Erzin Belediyespor - Ümraniyespor: 1-4
Diyarbekirspor - Samsunspor: 1-0
Altındağ Belediyespor - Manisaspor: 3-0
Pendikspor - Altınordu: 2-1
Manisa Büyükşehir Belediyespor - Keçiörengücü: 1-2
Kırklarelispor - UTAŞ Uşakspor: 4-1
Bozüyük Vitraspor - Denizlispor: 0-1
Nazilli Belediyespor - Tokatspor: 5-0
Maltepespor - Menemen Belediyespor: 1-2
Tire 1922 - Sivas Belediyespor: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ankara Demirspor: 1-0
Adana Demirspor - Yeni Orduspor: 2-1
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