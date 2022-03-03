Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

3 Mart 2022 Perşembe 23:49 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 23:49

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Yarı finalde Beşiktaş'ı eleyen Yukatel Kayserispor'la Fraport TAV Antalyaspor'u eleyen Trabzonspor karşı karşıya gelirken VaVaCars Fatih Karagümrük'ü eleyen Sivasspor ile Gaziantep FK'yı eleyen Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

Yarı final turunda tek maçlıdan çift maçlı eleminasyon usulüne geçilirken ilk maçlar 19, 20 veya 21 Nisan'da, 2. maçlar ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta yapılacak.