Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaların programı şöyle:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmalarında skorlar şu şekilde sonuçlanmıştı:
Fenerbahçe - Sivasspor (0-0)
Ankaragücü - Başakşehir (0-1)
Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası finali tarihi de belli oldu. Yarı final eşleşmeleri sonunda oynanacak final maçı 1 Haziran'da yapılacak.