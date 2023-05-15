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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş karşılaşmalarının programı belli oldu. Kazanan takımın adını finale yazdıracağı karşılaşmalar 24-25 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 15:06 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaların programı şöyle:

24 MAYIS ÇARŞAMBA:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

25 MAYIS PERŞEMBE:

20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

İLK MAÇ SKORLARI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmalarında skorlar şu şekilde sonuçlanmıştı:

Fenerbahçe - Sivasspor (0-0)

Ankaragücü - Başakşehir (0-1)

FİNAL 1 HAZİRAN'DA

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası finali tarihi de belli oldu. Yarı final eşleşmeleri sonunda oynanacak final maçı 1 Haziran'da yapılacak.

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