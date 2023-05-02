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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde düdük çalacak hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

2 Mayıs 2023 Salı 12:13 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde düdük çalacak hakemler açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın ve 4 Mayıs Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmalarının programı ve hakemler şöyle:

YARIN

20.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

4 MAYIS PERŞEMBE

20.30 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

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