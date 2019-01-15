Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor-Galatasaray maçı ertelendi
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor-Galatasaray maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Boluspor ile Galatasaray arasında bugün saat 19.50'de oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, 'kötü hava koşulları ve elverişsiz saha zemini' gerekçesiyle ertelendi.
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