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Spor

Ziraat ürkiye Kupası Çeyrek Final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuralarının çekilmesinin ardından maçların yapılacağı tarihler belli oldu.

IHA23 Mart 2023 Perşembe 16:25 - Güncelleme:
Ziraat ürkiye Kupası Çeyrek Final programı açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programını açıkladı. Buna göre çeyrek final maçları 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak. Gaziantep FK'nın deprem felaketi sonrası ligden çekilmesi nedeniyle Gaziantep FK - DG Sivasspor mücadelesi oynanmayacak ve Sivas temsilcisi hükmen galip (3-0) sayılacak. Yarı final birinci maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak olup, rövanş müsabakaları ve final karşılaşmasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı şu şekilde:

4 Nisan Salı

20.30 Ankaragücü - Trabzonspor

5 Nisan Çarşamba

20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir

6 Nisan Perşembe

20.30 Fenerbahçe - Kayserispor

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