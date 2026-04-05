İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6095
  • EURO
    51,4872
  • ALTIN
    6639.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Zirve yarışı alev aldı! İşte puan durumu ve kalan maçlar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan zirveye çıktı. 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e düşürdü. İşte güncel puan durumu ve üç büyük takımın kalan fikstürleri...

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 22:10 - Güncelleme:
ABONE OL

PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de oluşan puan durumu şu şekilde;

1- Galatasaray: 64 (1 maçı eksik)

2- Trabzonspor: 63

3- Fenerbahçe: 61

4- Beşiktaş: 53

5- Göztepe: 46 (1 maçı eksik)

6- Başakşehir: 43 (1 maçı eksik)

7- Samsunspor: 36 (1 maçı eksik)

8- Gaziantep FK: 34

9- Kocaelispor: 33 (1 maçı eksik)

10- Alanyaspor: 32

11- Konyaspor: 31

12- Rizespor: 30 (1 maçı eksik)

13- Antalyaspor: 28

14- Kasımpaşa: 27

15- Gençlerbirliği: 25

16- Kayserispor: 23

17- Eyüpspor: 22

18- Karagümrük: 20

KRİTİK ETAP

Trendyol Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde;

- Göztepe (Deplasman) - Erteleme maçı

- Kocaelispor

- Gençlerbirliği (Deplasman)

- Fenerbahçe

- Samsunspor (Deplasman)

- Antalyaspor

- Kasımpaşa (Deplasman)

Trabzonspor'un kalan fikstürü ise şu şekilde;

- Alanyaspor (Deplasman)

- Başakşehir

- Konyaspor (Deplasman)

- Göztepe

- Beşiktaş (Deplasman)

- Gençlerbirliği

Fenerbahçe'nin kalan haftalardaki fikstürü ise şu şekilde;

- Kayserispor (Deplasman)

- Rizespor

- Galatasaray (Deplasman)

- Başakşehir

- Konyaspor (Deplasman)

- Eyüpspor

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.