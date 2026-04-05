Trendyol Süper Lig'de heyecan zirveye çıktı. 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e düşürdü.

İşte güncel puan durumu ve üç büyük takımın kalan fikstürleri...

PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de oluşan puan durumu şu şekilde;

1- Galatasaray: 64 (1 maçı eksik)

2- Trabzonspor: 63

3- Fenerbahçe: 61

4- Beşiktaş: 53

5- Göztepe: 46 (1 maçı eksik)

6- Başakşehir: 43 (1 maçı eksik)

7- Samsunspor: 36 (1 maçı eksik)

8- Gaziantep FK: 34

9- Kocaelispor: 33 (1 maçı eksik)

10- Alanyaspor: 32

11- Konyaspor: 31

12- Rizespor: 30 (1 maçı eksik)

13- Antalyaspor: 28

14- Kasımpaşa: 27

15- Gençlerbirliği: 25

16- Kayserispor: 23

17- Eyüpspor: 22

18- Karagümrük: 20

KRİTİK ETAP

Trendyol Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde;

- Göztepe (Deplasman) - Erteleme maçı

- Kocaelispor

- Gençlerbirliği (Deplasman)

- Fenerbahçe

- Samsunspor (Deplasman)

- Antalyaspor

- Kasımpaşa (Deplasman)

Trabzonspor'un kalan fikstürü ise şu şekilde;

- Alanyaspor (Deplasman)

- Başakşehir

- Konyaspor (Deplasman)

- Göztepe

- Beşiktaş (Deplasman)

- Gençlerbirliği

Fenerbahçe'nin kalan haftalardaki fikstürü ise şu şekilde;

- Kayserispor (Deplasman)

- Rizespor

- Galatasaray (Deplasman)

- Başakşehir

- Konyaspor (Deplasman)

- Eyüpspor