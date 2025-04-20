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Spor

Zirve yarışı için kritik maç! Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın galip geldiği haftada hata yapmak istemiyor.

AKŞAM20 Nisan 2025 Pazar 09:09 - Güncelleme:
Zirve yarışı için kritik maç! Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor
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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor'la kozlarını paylaşacak. Haftaya liderin 3 puan gerisinde giren Sarı-Lacivertliler, rakibinin kazandığı haftada Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ev sahibi ekipte Amrabat'ın durumu maç saatinde belli olacak, Mert Hakan yok. Öte yandan Amrabat, Kostic, Maximin, Çağlar, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci, G.Antep deplasmanı öncesi kart sınırında bulunuyor. Puan kaybı yaşanırsa ligin bitimine az bir süre kala umutlar büyük oranda eriyecek. Düşme hattının hemen üstünde duran Kayseri ise kadro oluşturmakta güçlük çekiyor. Hosseini, Bourabia, Kartal, Cardoso, Kolovetsios cezalı. Bahoken ve Ackah da sezonu kapattı. Hasan Ali ve Arif'in de oynama ihtimali düşük.

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