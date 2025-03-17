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F.Bahçe, ikinci yarıya değişiklik yapmadan çıktı.

Rangers'a karşı yorucu bir maç oynayan F.Bahçe, Samsun karşısında kalecisini ve hücum hattını değiştirdi. Bu sezonun aksine Mourinho'nun ekibi, topa fazlasıyla sahip olan taraftı. Bu durum tercihten ziyade zorunluluk gibi göründü. Samsun katı bir şekilde karşıladı. Ancak deplasman ekibi ilk 45'te tehlikeli bir atak üretemedi. Fener savunmada iyi görünse de rakip yarı sahada etkisizdi. İkinci yarı da benzer senaryo ile geçti. Mourinho'nun hamleleri oyuna bir fayda getirmedi. Seyir zevki düşük olan maç, Samsun'a çıkan kırmızıyla hareketlendi. Kanarya son 17 dakikada 10 gol girişiminde bulundu, sonuç alamadı. Tribünlerden oyunculara yönelik tepkiler yükseldi. Neredeyse 80 dakikayı çöpe atan Mou, hatalarının bedelini ağır ödedi.