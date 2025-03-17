İSTANBUL 20°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2025 Pazartesi / 18 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6925
  • EURO
    39,9411
  • ALTIN
    3524.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zirve yolunda büyük hata! Fenerbahçe evinde puan kaybetti
Spor

Zirve yolunda büyük hata! Fenerbahçe evinde puan kaybetti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Zirve ile puan farkı açılan Fenerbahçe'de Avrupa defterinin kapanmasıyla ligde de ağır yara aldı. İşte detaylar...

AKŞAM17 Mart 2025 Pazartesi 09:13 - Güncelleme:
Zirve yolunda büyük hata! Fenerbahçe evinde puan kaybetti
ABONE OL

Kaleci Livakovic, 2 ay sonra ilk 11'e geri döndü.

Edin Dzeko-Talisca başladı, Nesyri kulübeye gitti.

F.Bahçe, ikinci yarıya değişiklik yapmadan çıktı.

Rangers'a karşı yorucu bir maç oynayan F.Bahçe, Samsun karşısında kalecisini ve hücum hattını değiştirdi. Bu sezonun aksine Mourinho'nun ekibi, topa fazlasıyla sahip olan taraftı. Bu durum tercihten ziyade zorunluluk gibi göründü. Samsun katı bir şekilde karşıladı. Ancak deplasman ekibi ilk 45'te tehlikeli bir atak üretemedi. Fener savunmada iyi görünse de rakip yarı sahada etkisizdi. İkinci yarı da benzer senaryo ile geçti. Mourinho'nun hamleleri oyuna bir fayda getirmedi. Seyir zevki düşük olan maç, Samsun'a çıkan kırmızıyla hareketlendi. Kanarya son 17 dakikada 10 gol girişiminde bulundu, sonuç alamadı. Tribünlerden oyunculara yönelik tepkiler yükseldi. Neredeyse 80 dakikayı çöpe atan Mou, hatalarının bedelini ağır ödedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.