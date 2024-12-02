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Spor

Zirve yolunda hataya yer yok! Fenerbahçe için kritik viraj

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam sahasında Gaziantep FK'yı sahasında konuk edecek. Galatasaray'ın Eyüpspor karşısında puan kaybettiği haftada zirve yolunda sarı lacivertli ekibin hataya yeri yok. İşte detaylar...

Akşam2 Aralık 2024 Pazartesi 09:19 - Güncelleme:
Zirve yolunda hataya yer yok! Fenerbahçe için kritik viraj
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Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe, bugün Süper Lig'de Gaziantep FK'ı konuk edecek. Lider Galatasaray'ın ardında zirve takibini sürdüren Sarı-Lacivertliler'in kazanmaktan başka çaresi yok. Jose Mourinho önderliğinde şampiyonluğu hedefleyen Kanarya kritik mücadeleden galip çıkmak istiyor. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü maçta forma giyemeyecek.

KADIKÖY'DE GEÇİT VERMEDİ

Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde sahaya çıkamayacak. Fenerbahçe'nin, rakibine karşı ligde sahasında puan kaybı bulunmuyor. İki ekibin bugüne dek ligde Kadıköy'de oynadıkları 5 maçın tamamını SarıLacivertliler kazandı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

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