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Spor

Zirvenin sahibi Fenerbahçe! Kanarya ülke puanını sırtladı

Son 5 sezon baz alınarak yapılan UEFA ülke puanı hesaplamasında Fenerbahçe, Türk takımları arasında zirvede yer alıyor. 32 puanla 56. sırada yer alan Sarı Kanarya, en başarılı Türk takımı konumunda bulunuyor. İşte detaylar...

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 11:49 - Güncelleme:
Zirvenin sahibi Fenerbahçe! Kanarya ülke puanını sırtladı
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Fenerbahçe, son beş sezon baz alınarak yapılan UEFA ülke puanı klasmanında, Türk kulüpleri içinde en fazla puan toplayan takım hüviyetini eline geçirdi.

Anadolu Ajansının, Avrupa kupalarında grup aşamalarının sona ermesiyle hazırladığı dosya haberlerin üçüncüsünde, Türk takımlarının son 5 sezonda Avrupa'da topladığı puanlara yer verildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplardaki son maçlar hafta içi oynandı. Bu müsabakalar öncesi 41 puanlı Galatasaray, ülke puanına en fazla katkıda bulunan Türk ekibiydi ve ikinci sırada 40 puanlı Fenerbahçe yer alıyordu.

Cim-bom, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a yenilerek haftayı puansız kapatırken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı yenerek grubunu lider tamamlayan sarı-kanaryalar puanını 44'e yükseltti ve zirvenin yeni sahibi oldu.

FENERBAHÇE SON 5 SEZONUN 2'SİNİ BOŞ GEÇTİ

Beş sezonun ikisinde Avrupa kupalarına katılamayan Fenerbahçe'nin, buna rağmen ülke puanı toplamada liderliğe yükselmesi dikkati çekti.

Sarı-lacivertli ekip, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Avrupa macerası yaşayamadı. Boş geçen iki sezonun ardından 2021-22'de 7 puan toplayan Fenerbahçe, 2022-23 sezonunu 21 puanla noktaladı.

İçinde bulunduğumuz 2023-24 sezonunda Konferans Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıran sarı-kanaryalar, bu ana dek 16 puan topladı.

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR, BEŞİKTAŞ'LA TRABZONSPOR'U GERİDE BIRAKTI

Türkiye adına en fazla puan toplayan takımlar sıralamasında 44 puanlı lider Fenerbahçe'yi 41 puanla Galatasaray takip ediyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ter döken ancak grup maçları sonunda "Devler Ligi"ne veda eden cim-bom, Avrupa Ligi son 16 play-off turunda yoluna devam edecek.

Klasmanda üçüncü sırada 34 puanlı Başakşehir, dördüncü basamakta ise 17,5 puanlı Sivasspor yer alıyor.

Beşiktaş 16,5 puanla listede beşinci sırada kalırken, Trabzonspor da 13 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Türkiye adına son beş sezonda Avrupa kupalarına katılan takımlar ve bu takımların topladığı puanlar şöyle:

TÜRK EKİPLERİNİN UEFA ÜLKE PUANINA KATKISI

1. Fenerbahçe

2. Galatasaray

3. Başakşehir

4. Sivasspor

5. Beşiktaş

6. Trabzonspor

7. Adana DS

8. Konyaspor

9. Malatyaspor

10. Alanyaspor

- Fenerbahçe, UEFA kulüp puanı klasmanında da en iyi Türk ekibi konumunda

UEFA kulüp puanı hesaplaması, ülke puanında olduğu gibi son beş sezon baz alınarak yapılıyor.

Buna göre klasmanda 56. sırada yer alan 32 puanlı Fenerbahçe, en başarılı Türk ekibi konumunda.

Galatasaray 31,5 puanla, Fenerbahçe'nin iki basamak gerisinde 58. sırada yer alıyor.

Listede 62. sıradaki Başakşehir'in 29, 100. sıradaki Sivasspor'un 16,5 puanı var.

Klasmanda Beşiktaş 12 puanla 119, Trabzonspor ise 11,5 puanla 129. sırada bulunuyor.

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