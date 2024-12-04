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Spor

Zirveye emin adımlarla yürüyor! Taraftarın Jose Mourinho'ya güveni tam!

Hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe yoluna hatasız devam etti. Bir süredir oynattığı futbolla taraftarın beğenisini kazanan Jose Mourinho'ya derbi öncesi güven tam. İşte detaylar...

Akşam4 Aralık 2024 Çarşamba 09:13 - Güncelleme:
Zirveye emin adımlarla yürüyor! Taraftarın Jose Mourinho'ya güveni tam!
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UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe, Süper Lig'de de hata yapmadı. Pazar günü Eyüpspor'a karşı 2 puan bırakan Galatasaray'dan 1 gün sonra Gaziantep FK'yı konuk eden Jose Mourinho'nun takımı, sahadan 3-1'lik galibiyetle çıktı.

Bu sonuçla birlikte ligin zirvesinde bulunan sarı kırmızılılarla olan puan farkı 3'e indi. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Kanarya, tecrübeli çalıştırıcısıyla beraber kritik bir virajı kazasız döndü. Zaman zaman oynattığı futbolla tartışma konusu olan Jose Mourinho, Portekiz basınında gündem oldu.

DEV DERBİYE ÇIKACAK

Sezon başında sarı lacivertlilere imza atarak tüm dünyanın dikkatini Türkiye'ye çeken Portekizli çalıştırıcının güven verdiği ifade edildi. A Bola, "Türkiye Ligi'nde Jose Mourinho liderliğe yaklaştı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybından yararlandı. Fenerbahçe, tamamen kendi kontrolünde geçen karşılaşmada hata yapmadı. Puan farkı 3'e indi" diye yazdı. Haberde, cumartesi günü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine dikkat çekilerek "Bir sonraki hafta zor günler geçiren Beşiktaş, Türk futbolunun büyük derbilerinden sayılan maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak" denildi.

TARAFTAR ONA GÜVENİYOR

Noticiasaominuto adlı haber sitesi ise "Fenerbahçe üst üste 5. maçını kazandı ve Jose Mourinho tahtın kokusunu aldı. Portekizli çalıştırıcının takımı şu anda lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor" yorumu yapıldı. Portekiz'de yayın yapan bir başka haber sitesi Observador de Mourinho'nun galibiyetine dikkat çekti: "Mourinho kazanmasını bildi. Fenerbahçe, Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluk için bir kez daha ona güveniyor. Portekizli teknik direktör, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak farkı 3'e indirdi."

JOSE'DEN İZİN YOK

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En-Nesyri için tam 32 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Sarı-Lacivertli Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine bu rakamı reddetti. Portekizli, En-Nesyri'yi takımın vazgeçilmezi olarak görüyor.

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