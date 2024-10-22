İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2024 Salı / 19 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2515
  • EURO
    37,1093
  • ALTIN
    3007.01
  • BIST100
    8686.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zirveye yalnızca 12 gol var! Mauro Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda
Spor

Zirveye yalnızca 12 gol var! Mauro Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda

Galatasaray'daki 3. sezonunu yaşayan Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi şimdiden sarı kırmızılı kulübün tarihine geçerek en çok gol atan 10. yabancı oyuncu oldu. Başarılı forvet, Galatasaray tarihindeki en fazla gol atan yabancı oyuncu olan Gheorghe Hagi'nin rekoruna da gözünü dikti. İşte detaylar...

AA22 Ekim 2024 Salı 11:51 - Güncelleme:
Zirveye yalnızca 12 gol var! Mauro Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda
ABONE OL

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncu olmaya çok yakın.

İspanya'nın dünyaca ünlü kulübü Barcelona'nın altyapısından yetiştikten sonra Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giyen Icardi, 2022-2023 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılılara transfer olmadan önce 344 resmi maça çıkan Icardi, 173 kez fileleri havalandırdı. Yıldız santrfor, Inter formasıyla 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında İtalya Ligi gol krallığı yaşadı.

PSG'de düşüşe geçen kariyerinde yolu Galatasaray ile kesişen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda adeta küllerinden yeniden doğdu. Galatasaray'daki ilk sezonunda 24 Süper Lig maçında 22 gol atan Arjantinli santrfor, 2 Türkiye Kupası müsabakasında da 1 kez fileleri havalandırdı.

İlk sezonundaki performansıyla şampiyonluktaki en büyük paylardan birine sahip olan Icardi, taraftarın da en çok sevgi duyduğu futbolcu haline geldi.

GOL KRALLIĞI YAŞADI

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci sezonunda gol kralı oldu.

İlk sezon kiralık olarak forma giyen Icardi, özellikle Arap yarımadasından aldığı yüksek tekliflere rağmen Galatasaray'da kalmayı tercih etti. Sarı-kırmızılı kulüp, 31 yaşındaki oyuncunun bonservisini 10 milyon avro karşılığında PSG'den aldı.

Icardi, ikinci sezonunda uzun süre fedakarlıkta bulunarak sakatlığına rağmen sahaya çıktı. Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 47 müsabakada forma giyen Icardi, 32 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'de 34 mücadelede 25 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli golcü, sezonu gol kralı olarak tamamladı.

İki sezonda toplam 55 gole ulaşan Icardi, Galatasaray formasıyla en fazla gol atan yabancı oyuncu sıralamasında 51 gollü Bafetimbi Gomis'i geride bırakarak 3. sıraya yerleşti.

BAROS'U YAKALAMAYA 1 GOL KALDI

Mauro Icardi, 1 kez daha fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu olan Milan Baros'u yakalayacak.

İlk 2 sezonunda 55 gol atan Icardi, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 11 resmi müsabakada 5 kez ağları havalandıran yıldız santrfor, sarı-kırmızılı takımdaki toplam gol sayısını 60'a yükseltti.

Icardi'nin Galatasaray'da resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı oyuncu listesinde 61 golle ikinci sırada bulunan Çek santrfor Milan Baros'u yakalamasına 1, geçmesine ise 2 gol kaldı.

HAGİ'NİN 72 GOLÜ VAR

Icardi, Baros'u geçmesi durumunda gözünü sarı-kırmızılı kulübün efsanesi Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikecek.

Rumen yıldız, 192 müsabakada attığı 72 golle Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu konumunda. Yaklaşık 3 maçın 1'inde gol sevinci yaşayan Icardi, sezon bitmeden Hagi'nin rekorunu kırarak zirveye oturmayı hedefleyecek.

GALATASARAY TARİHİNİN EN GOLCÜLERİ ARASINA GİRDİ

Mauro Icardi, 60 golle Galatasaray tarihindeki en golcü 10. futbolcu oldu.

Kısa sürede kulüp tarihinin unutulmazları arasına giren Icardi, Trenyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ağlarına 2 gol birden gönderdi.

Galatasaray formasıyla 60. kez ağları havalandıran 31 yaşındaki yıldız, 59 golü bulunan Selçuk İnan'ı geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcular sıralamasında 10. basamağa yerleşti.

Sarı-kırmızılı ekipteki 2 sezonunda da 20 gol barajını geçen Icardi, benzer performansı sergilemesi halinde bu sezon sonunda ilk 5'e girmeyi zorlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.