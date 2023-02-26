Türk futbolunun efsane ismi Ziya Şengül hayatını kaybetti

Türkiye Spor Yazarları Derneğinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Ziya Şengül vefat etmiştir. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır. Allah rahmet eylesin." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli formayı 1964-1975 yılları arasında giyen ve "Ziya Kaptan" lakabıyla bilinen efsane isim, 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

Ziya Şengül, 21 kez giydiği A Milli Takım'da da 17 kez kaptanlık yaptı.

1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla jübile yapan Şengül daha sonra sarı-lacivertli takımda 1979-1980 sezonunda teknik direktör olarak görev alırken, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Başbakanlık Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

TSYD üyesi olan ve uzun yıllar Star Gazetesi'nde köşe yazıları yazan Ziya Şengül, televizyon programlarında da yorumculuk yapıyordu.