Zlatan İbrahimovic imzayı attı
Amerika Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy ile yolları ayırdıktan sonra gideceği takım merak edilen Zlatan İbrahimoviç, İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'nin yüzde 50 hissesini satın aldı.
Zlatan Ibrahimoviç'in gideceği takım merak edilirken, Boşnak asıllı İsveçli Los Angeles Galaxy'den ayrıldıktan sonra yaptığı paylaşımda "İspanya'ya dönüyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu ülkeye döneceği yorumları yapılmasına karşın, Zlatan'ın bahis şirketinin reklamını yaptığı ortaya çıktı.
İbrahimoviç daha sonra sosyal medya hesabından bu kez ülkesinin takımlarından Hammarby formasını paylaştı. Arkasına İbrahomoviç yazılı Hammarby forması paylaşan Zlatan'ın ülkesine döneceği iddia edildi. Ancak gerçeği İsveç kulübü açıkladı. İsveç kulübü, Zlatan İbrahimoviç'in kulüp hisselerinin yüzde 50'sini aldığını duyurdu.
(NTV Spor)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.