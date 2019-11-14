21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,77
  • 6,3561
  • 271.229
  • 104828
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy'den ayrıldığını açıkladı: Şimdi beyzbol izlemeye devam edin

Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'den ayrıldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MLS'te Los Angeles Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya üzerinden taraftarlarına veda etti.

İtalya'ya döneceği iddia edilen İsviçreli golcü, mesajına "Geldim, gördüm, yendim." sözleriyle başlayan İsveçli oyuncu yayınladığı paylaşımda, "Geldim, gördüm, yendim. Beni yeniden canlı hissettirdikleri için Los Angeles Galaxy'e teşekkür ediyorum. Zlatan'ı istediniz, ben de size Zlatan'ı verdim. Rica ederim. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

MLS'te 56 maçta 52 gol kaydeden Ibrahimovic'in yeni durağının neresi olacağı merak konusu.

´Bize gözdağı vermeye kalkmayın´ dedi, AB´yi uyardı: Müzakereler bir anda bitebilir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye sınır dışı etmişti! 3 gündür böyle bekliyor

Türkiye sınır dışı etmişti! 3 gündür böyle bekliyor

Ünlü tarihi kent sular altında kaldı

Ünlü tarihi kent sular altında kaldı

Ahmet Altan tutuklandı

Ahmet Altan tutuklandı

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

İnanılmaz olay! Ermeni dernekleri ile terör örgütü PKK kol kola

İnanılmaz olay! Ermeni dernekleri ile terör örgütü PKK kol kola

5.8'lik depremden sonra sayı 20 kat arttı

5.8'lik depremden sonra sayı 20 kat arttı

Evlat nöbeti 72. gününde! '72 sene de olsa buradayız'

Evlat nöbeti 72. gününde! '72 sene de olsa buradayız'

Bakanlık duyurdu... Ara tatilde ilk defa uygulanacak

Bakanlık duyurdu... Ara tatilde ilk defa uygulanacak
 

POPÜLER HABERLER

ATAK FAZ-2 gökyüzüyle buluştu!

ATAK FAZ-2 gökyüzüyle buluştu!

Bolivya'da son durum: Kendini başkan ilan etti!

Bolivya'da son durum: Kendini başkan ilan etti!

1 yıl boyunca havada kalacak!

1 yıl boyunca havada kalacak!

Milyonlarca yıllık... Hayranlık uyandırıyor

Milyonlarca yıllık... Hayranlık uyandırıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA