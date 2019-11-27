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Zlatan Ibrahimovic'e ülkesinde ilginç tepki

Malmö'de yetişen Zlatan İbrahimovic'e Hammerbay'a ortak olmasının ardından ilginç bir tepki gösterildi.

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İsveçli süperstar Zlatan İbrahimovic Hammarby'ın %50'sini satın almasının ardından futbola başaldığı Malmö'de büyük bir tepkiyle karşılaştı.
 
Bunu ihanet olarak gören bir grup Malmö'lü taraftar İbrahimovic'in heykeline klozet kapagı geçirdi ve zarar verdi.
 
38 yaşındaki Zlatan İbrahimovic'in adı hala Avrupa'nın devleriyle anılmaya devam ediyor hangi takıma transfer olacağı merak konusu.
 
 

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