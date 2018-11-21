Zlatan İbrahimovic'ten Mesut Özil'e destek

ALMANYA’DA kendisine yapılan 3. torbada ırkçı saldırılar sebebiyle milli takımı bırakan Mesut gibi İbrahimovic de İsveç’te aynı sıkıntıyı yaşadığını açıkladı. Boşnak asıllı İsveçli golcü, Viasat Sport’a verdiği röportajda, “Göçmen olduğum için diğer futbolculara göre başarılı olmak için hep daha fazla çaba sarf etmem gerekti. Svensson’san ya da Andersson’san şansın daha çok. Ibrahimovic’sen ya da farklı bir ülkeden gelmiş başka biriysen bu şanslara sahip değilsin” dedi. Zlatan sözlerini şöyle sürdürdü: Bana asla fırsat sağlanmadı, aksine fırsatlarım elimden alındı. Başarılarıma rağmen özellikle medya tarafından diğer İsveçli futbolcularla aynı muameleyi görmedim.

FIRSATLAR ELİMDEN ALINDI

Benim İbrahimovic olmamı kabul edemediler. Ben kendimle mutluyum, çünkü ben Ibrahimovic’im ve İsveçliyim. Ben yeni İsveçliyim. Yeni İsveç’im. Yurt dışındaki basın beni manşetlere taşırken kendi ülkemde adeta yok sayıldım. Ama İbrahimovic’i durdurmayı başaramadılar.

(Aksam)