Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Zlatan İbrahimovic'ten Mesut Özil'e destek

İbrahimovic: İsveç’te göçmen olduğum için diğerlerinden daha fazla çalıştım. Svensson ya da Andersson’san işler çok kolay!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ALMANYA’DA kendisine yapılan 3. torbada ırkçı saldırılar sebebiyle milli takımı bırakan Mesut gibi İbrahimovic de İsveç’te aynı sıkıntıyı yaşadığını açıkladı. Boşnak asıllı İsveçli golcü, Viasat Sport’a verdiği röportajda, “Göçmen olduğum için diğer futbolculara göre başarılı olmak için hep daha fazla çaba sarf etmem gerekti. Svensson’san ya da Andersson’san şansın daha çok. Ibrahimovic’sen ya da farklı bir ülkeden gelmiş başka biriysen bu şanslara sahip değilsin” dedi. Zlatan sözlerini şöyle sürdürdü: Bana asla fırsat sağlanmadı, aksine fırsatlarım elimden alındı. Başarılarıma rağmen özellikle medya tarafından diğer İsveçli futbolcularla aynı muameleyi görmedim.

FIRSATLAR ELİMDEN ALINDI

Benim İbrahimovic olmamı kabul edemediler. Ben kendimle mutluyum, çünkü ben Ibrahimovic’im ve İsveçliyim. Ben yeni İsveçliyim. Yeni İsveç’im. Yurt dışındaki basın beni manşetlere taşırken kendi ülkemde adeta yok sayıldım. Ama İbrahimovic’i durdurmayı başaramadılar.

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA