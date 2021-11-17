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Spor

Zlatan Ibrahimovic'ten yıkan haber!

Zlatan Ibrahimovic, Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.

17 Kasım 2021 Çarşamba 08:06 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 08:06
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A Milli takımımızın Dünya Kupası Elemeleri play-off turundaki muhtemel rakiplerinden İsveç'de süper yıldız Zlatan Ibrahimovic forma giyemeyecek.

İspanya maçında Azpilicueta'ya yaptığı hareket nedeniyle ceza alan Ibrahimovic, play-off turunda takımındaki yerini alamayacak. Maçın ardından görüntülere başvurularak verilen cezanın açıklanması sonrası play-off'larda yer alamacayacak olmasını değerlendiren Ibrahimovic yaptığı açıklamada "Dünya Kupası finallerine kadar hayatta olur muyum emin değilim" diyerek konuya esprili bir yanıt vermişti.

Zlatan Ibrahimovic 2016'da Milli takımı bırakma kararının ardından EURO2020 öncesinde yeniden kadroya davet edilmişti.

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