07.01.2020 10:02 - Güncelleme: 07.01.2020 10:02

Zlatan, takım olarak eksiklerini açık açık söylerken tüm gücüyle bunu değiştirmek için çalışacağını söylerine ekledi. 38 yaşındaki yıldız ismin açıklamaları şu şekilde:

"Gol atmak için özgüven eksikliği yaşıyoruz. Takımın bunu kazanması için ne yapacağımızı anlamamız gerekiyor. Dört gündür buradayım ve her şekilde bu takıma yardım etmeye çalışacağım. Biraz güven eksikliği var. Bir dahaki maçta bu skor olmayacak."

"ACI ÇEKİYORUZ, OLUMLU DÜŞÜNMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Maç içinde çok fazla adrenalin ve duygu hissettim. 9-10 yıldır içimde tuttuğum adrenalin ve heyecanı yaşıyorum.

"Şimdilik acı çekiyoruz, taraftarlar haklı olarak mutlu değil, aldığımız sonuçlar iyi değil. Çalışıyor ve olumlu şeyler düşünmeye çalışacağız"

"Çok heyecanlıyım. Tamamen sahaya odaklanmış durumdayım. Gol atmak için çabalıyoruz"

(Sporx)