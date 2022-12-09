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Spor

Zlatko Dalic: Bu çılgınlık!

2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde penaltılarla Brezilya'yı yenerek yarı finale yükselen Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

9 Aralık 2022 Cuma 22:43 - Güncelleme:
Zlatko Dalic: Bu çılgınlık!
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Brezilya'yı penaltılarla eleyerek Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, maç sonrası görüşlerini aktardı.

Zlatko Dalic, "En güçlü takımlardan birini yendik. Sonuna kadar gidiyoruz, gurur duyuyoruz. Hırvatlar her zaman başarılı olur. Tüm oyunculara tebrikler, hepsi gerçekten harikaydı." dedi.

"Elimizden gelenin en iyisini yaptık." diyen 56 yaşındaki teknik adam, "Bizi izleyen, bizimle ilgili yazan herkese teşekkür ederiz. Bu galibiyet Hırvat halkı için, hepimiz için. Hırvatistan'ın kazanabileceğini gösterdik. İkinci kez yarı finale kalıyoruz. Bu çılgınlık! Herkese çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

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