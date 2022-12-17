İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2022 Cumartesi / 24 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6529
  • EURO
    19,7735
  • ALTIN
    1074.86
  • BIST100
    5214.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zlatko Dalic: Bunu çok az kişi bekliyordu
Spor

Zlatko Dalic: Bunu çok az kişi bekliyordu

2022 Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-1 yenerek turnuvada 3. olan Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Aralık 2022 Cumartesi 20:45 - Güncelleme:
Zlatko Dalic: Bunu çok az kişi bekliyordu
ABONE OL

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Dünya Kupası'nda 3. oldukları Fas karşılaşmasının ardından konuştu.

Dalic, "Bu madalya tüm Hırvat halkı ve bizi dünyada takip eden herkes için. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

56 yaşındaki teknik adam, konuşmasını, "Dünya Kupası'nda üst üste ikinci madalyamız. Bunu, tüm bunları 1998'de başlatan Miroslav Blazevic'e ithaf ediyorum." sözleriyle sürdürdü.

Hırvat teknik adam son olarak, "Bunu çok az kişi bekliyordu. Çocuklar çok çalıştı. Bu tür bir turnuvada bronz madalya kazandık ve bu harika. Bugün sağlıklı olan herkes oynadı. Sağ tarafta problem yaşadıklarını biliyorduk. Ziyech, Perisic'i takip etmedi ve Orsic orayı karıştırdı." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.