Zlatko Dalic: Şikayet etmeyeceğiz ve önümüze bakacağız

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Dünya Kupası'nda Fas ile 0-0 berabere kaldıkları mücadele sonrası konuştu.

Dalic, "Beklediğimiz gibi zor bir maçtı. Fas'ın kompakt ve organize bir takım olduğunu biliyorduk. Hata yapmaktan korktuk ve kararlı değildik. Gruptan çıkmak için 4 veya 5 puan almamız gerekiyor. Şikayet etmeyeceğiz ve önümüze bakacağız." diye konuştu.

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric ise, "Zor bir maçtı, özellikle ilk yarıda. İlk yarının son 10-15 dakikasında daha iyi oynamaya başladık. İkinci yarıda daha iyiydik ve gol atamamız kötü oldu. Daha iyi olan taraftık. Gruptan çıkmak için iki maçımız daha var." sözlerini kullandı.