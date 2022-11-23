İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2022 Çarşamba / 29 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6285
  • EURO
    19,2889
  • ALTIN
    1042.41
  • BIST100
    4854.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zlatko Dalic: Şikayet etmeyeceğiz ve önümüze bakacağız
Spor

Zlatko Dalic: Şikayet etmeyeceğiz ve önümüze bakacağız

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fas ile 0-0 berabere kalan Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Kasım 2022 Çarşamba 18:02 - Güncelleme:
Zlatko Dalic: Şikayet etmeyeceğiz ve önümüze bakacağız
ABONE OL

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Dünya Kupası'nda Fas ile 0-0 berabere kaldıkları mücadele sonrası konuştu.

Dalic, "Beklediğimiz gibi zor bir maçtı. Fas'ın kompakt ve organize bir takım olduğunu biliyorduk. Hata yapmaktan korktuk ve kararlı değildik. Gruptan çıkmak için 4 veya 5 puan almamız gerekiyor. Şikayet etmeyeceğiz ve önümüze bakacağız." diye konuştu.

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric ise, "Zor bir maçtı, özellikle ilk yarıda. İlk yarının son 10-15 dakikasında daha iyi oynamaya başladık. İkinci yarıda daha iyiydik ve gol atamamız kötü oldu. Daha iyi olan taraftık. Gruptan çıkmak için iki maçımız daha var." sözlerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.