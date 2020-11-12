Zlatko Dalic: Türkiye son dakikaya kadar savaştı

12 Kasım 2020 Perşembe 00:30 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 00:31

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, A Milli Takımımız ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Kötü goller yediklerini kaydeden Dalic, "Farklı bir maç oldu. 6 gol maçı izleyenler için de güzel oldu, bizim için iyi bir test oldu, bazı oyuncuları görmek istiyordum. Milli Takım'da fazla forma bulamayan oyuncuları görme şansımız oldu. Önümüzdeki günlerde zorlu maçlar oynayacağız. Kötü goller yedik." dedi.

Oyuncuların yorgun olduğunu ifade eden Hırvat teknik adam, "Oyuncularım iyi oynadı, onları ilk 11'de koyabileceklerimi gösterdiler. Kolay bir dönemden geçmiyoruz, çok maç oynadılar, yorgunlar. Benim için de, oyuncularım için de iyi bir test oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi de değerlendiren teknik adam, ""Türkiye de iyi oynadı, çıkan takım ilk 11 değildi, biraz karma bir ekip gördük. Son dakikaya kadar savaştılar. Taraftarsız oynadık, taraftarlar bu maçı izleyemediği için üzgünüm." diye konuştu.