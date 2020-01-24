24.01.2020 14:02 - Güncelleme: 24.01.2020 14:02

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:



“Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü'nün futbolcusu Zoran KVRZIC ile ilgili PFDK'nın 23.01.2020 tarihli E.2019-2020/497 K.2019-2020/611 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü'nün futbolcusu Zoran Kvrzıc'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FTD'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.”