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Spor

Zorlu deplasmanda Fenerbahçe'de 3 eksik

Pazar günü zorlu Trabzonspor deplasmanında mücadele edecek olan Fenerbahçe 3 oyuncusundan faydalanamayacak.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 11:04 - Güncelleme:
Zorlu deplasmanda Fenerbahçe'de 3 eksik
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde son 4 maçını kazanan ve bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 76 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.

BECAO DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Trabzonspor deplasmanında takıma dönecek.

Sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında takımından uzun süre ayrı kalan tecrübeli savunmacı, Hatayspor karşılaşmasıyla yeniden formasına kavuşmuştu.

Söz konusu müsabakada yeniden sakatlanan Becao, Avrupa'da Union Saint-Gilloise maçları ile ligde Pendikspor mücadelesini kaçırmıştı.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Becao'nun, Trabzonspor maçında 21 kişilik kadroda yer bulması bekleniyor.

Öte yandan takımla çalışmalara başlayan Leonardo Bonucci de İsmail Kartal'ın tercih etmesi durumunda kadroda yer alabilecek.

9 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanındaki muhtemel 11'i ise şöyle:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko

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